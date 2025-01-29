В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения
Вводившиеся временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняты. Об этом сообщили в Росавиации.
«В аэропорту Пулково в 04:32 мск были сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — сказано в сообщении ведомства.
Меры принимались для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС.
Ранее стало известно о масштабной атаке беспилотников на Россию. Дроны были ликвидированы в Смоленской, Тверской, Нижегородской, Брянской и Белгородской областях.
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