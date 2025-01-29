Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 02:57

В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения

Вводившиеся временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

«В аэропорту Пулково в 04:32 мск были сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — сказано в сообщении ведомства.

Меры принимались для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС.

Аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме

Ранее стало известно о масштабной атаке беспилотников на Россию. Дроны были ликвидированы в Смоленской, Тверской, Нижегородской, Брянской и Белгородской областях.

Обложка ©

Telegram / Аэропорт Пулково

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar