В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения

Вводившиеся временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

«В аэропорту Пулково в 04:32 мск были сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — сказано в сообщении ведомства.

Меры принимались для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС.