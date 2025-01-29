Обломки БПЛА упали на предприятие в Кстовской промзоне, пострадавших нет
В результате отражения атаки беспилотного летательного аппарата на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны, предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«На территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника. Ликвидацией возгорания сейчас занимаются пожарные, по предварительным данным пострадавших нет», — подчеркнул глава региона.
Незадолго до возгорания на территории промышленной зоны в городе Кстово в небе был слышен звук пролёта беспилотного летательного аппарата. После местные жители услышали несколько взрывов.
Kandinsky / Life.ru