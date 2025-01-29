Силы ПВО сбили уже более 14 БПЛА над Торопецким округом Тверской области

Изначально сообщалось о ликвидации шести дронов. Предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших. На месте работают оперативные службы.

Ещё несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в районе Андреаполя. По словам главы региона, ситуация находится под контролем. Ведётся оперативная работа по обеспечению безопасности жителей региона.