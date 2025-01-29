Силы ПВО сбили уже более 14 БПЛА над Торопецким округом Тверской области
Над Торопецким округом успешно отражена атака уже 14 беспилотных летательных аппаратов, уточнил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Изначально сообщалось о ликвидации шести дронов. Предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших. На месте работают оперативные службы.
Ещё несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в районе Андреаполя. По словам главы региона, ситуация находится под контролем. Ведётся оперативная работа по обеспечению безопасности жителей региона.
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