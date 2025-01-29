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Регион
28 января, 23:04

Силы ПВО сбили уже более 14 БПЛА над Торопецким округом Тверской области

Над Торопецким округом успешно отражена атака уже 14 беспилотных летательных аппаратов, уточнил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Изначально сообщалось о ликвидации шести дронов. Предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших. На месте работают оперативные службы.

БПЛА сбит при попытке атаки объекта ядерной энергетики в Смоленской области
БПЛА сбит при попытке атаки объекта ядерной энергетики в Смоленской области

Ещё несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в районе Андреаполя. По словам главы региона, ситуация находится под контролем. Ведётся оперативная работа по обеспечению безопасности жителей региона.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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