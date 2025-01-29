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Регион
28 января, 22:44

Атака продолжается: Ещё несколько беспилотников сбили в Тверской области

Губернатор Руденя сообщил об ещё нескольких сбитых дронах в Тверской области

Ещё несколько беспилотных летательных аппаратов уничтожили силы противовоздушной обороны Минобороны России в Тверской области, сообщил губернатор Игорь Руденя. Это произошло в районе Андреаполя.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые анализируют ситуацию и принимают необходимые меры. По словам главы региона, ситуация находится под контролем. Все необходимые действия для обеспечения безопасности жителей региона предпринимаются оперативно.

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Ранее в Торопецком районе Тверской области силы ПВО сбили шесть беспилотников. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.

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flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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