Атака продолжается: Ещё несколько беспилотников сбили в Тверской области
Губернатор Руденя сообщил об ещё нескольких сбитых дронах в Тверской области
Ещё несколько беспилотных летательных аппаратов уничтожили силы противовоздушной обороны Минобороны России в Тверской области, сообщил губернатор Игорь Руденя. Это произошло в районе Андреаполя.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые анализируют ситуацию и принимают необходимые меры. По словам главы региона, ситуация находится под контролем. Все необходимые действия для обеспечения безопасности жителей региона предпринимаются оперативно.
Ранее в Торопецком районе Тверской области силы ПВО сбили шесть беспилотников. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших.
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