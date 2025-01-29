Атака продолжается: Ещё несколько беспилотников сбили в Тверской области

Ещё несколько беспилотных летательных аппаратов уничтожили силы противовоздушной обороны Минобороны России в Тверской области, сообщил губернатор Игорь Руденя. Это произошло в районе Андреаполя.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые анализируют ситуацию и принимают необходимые меры. По словам главы региона, ситуация находится под контролем. Все необходимые действия для обеспечения безопасности жителей региона предпринимаются оперативно.