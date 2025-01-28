Армия России поразила военные аэродромы и цеха производства БПЛА ВСУ

За сутки в ходе специальной операции на Украине российские войска нанесли удары по военным аэродромам и цехам по производству беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок российских Вооружённых сил поразили инфраструктуру военных аэродромов, производственные цеха и склады хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также сосредоточения живой силы и техники противника в 152 районах.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 28 января Вооружённые силы России осуществили масштабную атаку на энергетические и военные объекты Украины. В Киеве и его окрестностях были зафиксированы многочисленные взрывы, а в разных районах города наблюдались несколько пожаров. Также поступали сообщения о взрывах в городе Боярка и в районе аэродрома Васильков в Киевской области.