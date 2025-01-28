ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике и военным объектам Украины

Массированный удар нанесён минувшей ночью по энергетическим и военным объектам Украины, пишет SHOT.

Множественные взрывы зафиксированы в Киеве и области. Несколько пожаров были видны в разных районах города. Также сообщается о взрывах в городе Боярке и со стороны аэродрома Васильков в Киевской области.

В городе Умань Черкасской области после атаки в некоторых районах нет электричества. Местные паблики пишут о взрывах в Кривом Роге и Вышгороде. Поражены объекты в Днепропетровской области и Сумах. В Одессе ночью были слышны взрывы со стороны местного аэродрома.