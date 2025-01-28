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Регион
28 января, 04:48
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ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике и военным объектам Украины

Массированный удар нанесён минувшей ночью по энергетическим и военным объектам Украины, пишет SHOT.

Множественные взрывы зафиксированы в Киеве и области. Несколько пожаров были видны в разных районах города. Также сообщается о взрывах в городе Боярке и со стороны аэродрома Васильков в Киевской области.

В городе Умань Черкасской области после атаки в некоторых районах нет электричества. Местные паблики пишут о взрывах в Кривом Роге и Вышгороде. Поражены объекты в Днепропетровской области и Сумах. В Одессе ночью были слышны взрывы со стороны местного аэродрома.

Минобороны сообщило о налёте российской авиации на военные аэродромы Украины
Минобороны сообщило о налёте российской авиации на военные аэродромы Украины

Также минимум трижды за ночь сообщалось о взрывах в Харькове. После одного из ударов начался пожар на предприятии.

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Артур Лапсаков
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