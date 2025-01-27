Минобороны сообщило о налёте российской авиации на военные аэродромы Украины

Армия России нанесла удары по военным аэродромам, цехам производства и хранения беспилотников и базе горючего Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом доложило Минобороны РФ в сводке о ходе СВО.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения БПЛА, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах», — сказано в сообщении МО РФ.