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Регион
27 января, 10:15

Минобороны сообщило о налёте российской авиации на военные аэродромы Украины

Армия России нанесла удары по военным аэродромам, цехам БПЛА и базе горючего ВСУ

Армия России нанесла удары по военным аэродромам, цехам производства и хранения беспилотников и базе горючего Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом доложило Минобороны РФ в сводке о ходе СВО.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения БПЛА, базе горючего ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах», — сказано в сообщении МО РФ.

Ранее Армия России поразила инфраструктуру военных аэродромов ВСУ в 153 районах. Наши подразделения нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, производственным цехам, складам хранения беспилотников и безэкипажных катеров в 153 районах.

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Life.ru / Шедеврум

Андрей Бражников
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