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Регион
26 января, 12:36

Армия России поразила инфраструктуру военных аэродромов ВСУ в 153 районах

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, производственным цехам, складам хранения беспилотников и безэкипажных катеров в 153 районах. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок Вооружённых сил России поразили объекты энергетики, которые обеспечивают действия Вооружённых сил Украины и военно-промышленного комплекса страны. Также были атакованы инфраструктура военных аэродромов, производственные цехи, склады хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также места их подготовки к боевому применению и скопления живой силы и техники противника.

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Ранее российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения беспилотников ВСУ в 132 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск ВС РФ.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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