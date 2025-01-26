Армия России поразила инфраструктуру военных аэродромов ВСУ в 153 районах
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, производственным цехам, складам хранения беспилотников и безэкипажных катеров в 153 районах. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
В ведомстве отметили, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок Вооружённых сил России поразили объекты энергетики, которые обеспечивают действия Вооружённых сил Украины и военно-промышленного комплекса страны. Также были атакованы инфраструктура военных аэродромов, производственные цехи, склады хранения беспилотников и безэкипажных катеров, а также места их подготовки к боевому применению и скопления живой силы и техники противника.
Ранее российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения беспилотников ВСУ в 132 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск ВС РФ.
Life.ru / Шедеврум