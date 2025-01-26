В США восхитились «дешёвыми шпионами» ВС РФ, мгновенно раскрывающими позиции ВСУ

Российские Вооружённые силы начали использовать новые FPV-дроны, оснащённые камерами-фотоловушками. По сведениям из источников, данная технология даёт возможность передавать видеозапись. При этом сами дроны сконструированы из недорогих компонентов, рассказали авторы статьи Forbes.

«Этот дрон, собранный из дешёвых, имеющихся в открытой продаже деталей, является эффективным и незаметным шпионом, о каких американские военные могли только мечтать», — рассказали в издании.

Специалисты указали на то, что российские военные тайно устанавливают беспилотники вдоль автомобильных трасс. Эти летательные аппараты способны незаметно фиксировать видео всех автомобилей и окрестных объектов. Как подчёркивает автор статьи, возможность беспилотников перемещаться в воздухе совместно с другими технологиями даёт ВС РФ поразительное преимущество на поле боя.