Несколько тысяч дронов «Микробов» бьют по иммунитету ВСУ в зоне СВО

Изобретатели из Новосибирска разработали новые модели беспилотников. По информации SHOT, несколько тысяч таких устройств уже активно применяются на передовой.

Нижегородцы разработали новый вид дронов. Видео © SHOT

Сибирским инженерам из Народного фронта удалось создать две уникальные модели дронов — «Касатка» и «Микроб». Дрон «Касатка» выполняет функцию ретранслятора: он поднимается на высоту до 2 километров и передаёт сигнал на расстояние до 50 километров. Это позволяет обеспечить точное управление другими дронами, которые ранее сталкивались с помехами от окружающей застройки и растительности. Кроме того, «Касатка» может выступать в роли ложной цели для противника.

Дрон «Микроб» используется военными в качестве камикадзе, особенно в горячих точках и в операциях штурмовых подразделений и спецназа. Оснащённый искусственным интеллектом, он способен эффективно противостоять вражеским системам радиоэлектронной борьбы. «Микроб» может развивать высокую скорость и выдерживать перегрузки, что позволяет ему успешно преследовать цели противника.