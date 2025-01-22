Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 января, 16:58

Несколько тысяч дронов «Микробов» бьют по иммунитету ВСУ в зоне СВО

SHOT: Учёные из Новосибирска создали новые модели дронов «Касатка» и «Микроб»

Изобретатели из Новосибирска разработали новые модели беспилотников. По информации SHOT, несколько тысяч таких устройств уже активно применяются на передовой.

Нижегородцы разработали новый вид дронов. Видео © SHOT

Сибирским инженерам из Народного фронта удалось создать две уникальные модели дронов — «Касатка» и «Микроб». Дрон «Касатка» выполняет функцию ретранслятора: он поднимается на высоту до 2 километров и передаёт сигнал на расстояние до 50 километров. Это позволяет обеспечить точное управление другими дронами, которые ранее сталкивались с помехами от окружающей застройки и растительности. Кроме того, «Касатка» может выступать в роли ложной цели для противника.

Дрон «Микроб» используется военными в качестве камикадзе, особенно в горячих точках и в операциях штурмовых подразделений и спецназа. Оснащённый искусственным интеллектом, он способен эффективно противостоять вражеским системам радиоэлектронной борьбы. «Микроб» может развивать высокую скорость и выдерживать перегрузки, что позволяет ему успешно преследовать цели противника.

В Британии назвали оружие, обеспечившее России тотальное доминирование по всему фронту
В Британии назвали оружие, обеспечившее России тотальное доминирование по всему фронту

Ранее Life.ru сообщал, что в 2025-м в России наладили производство беспилотников на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» с инфракрасным сканером. Как рассказал генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев, новые дроны могут работать даже в полной темноте, находя все цели ВС РФ. Недавно стало известно, что этот тип боевых БПЛА лишил НАТО техники на 300 миллионов долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Только на Life
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar