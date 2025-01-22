Несколько тысяч дронов «Микробов» бьют по иммунитету ВСУ в зоне СВО
SHOT: Учёные из Новосибирска создали новые модели дронов «Касатка» и «Микроб»
Изобретатели из Новосибирска разработали новые модели беспилотников. По информации SHOT, несколько тысяч таких устройств уже активно применяются на передовой.
Нижегородцы разработали новый вид дронов. Видео © SHOT
Сибирским инженерам из Народного фронта удалось создать две уникальные модели дронов — «Касатка» и «Микроб». Дрон «Касатка» выполняет функцию ретранслятора: он поднимается на высоту до 2 километров и передаёт сигнал на расстояние до 50 километров. Это позволяет обеспечить точное управление другими дронами, которые ранее сталкивались с помехами от окружающей застройки и растительности. Кроме того, «Касатка» может выступать в роли ложной цели для противника.
Дрон «Микроб» используется военными в качестве камикадзе, особенно в горячих точках и в операциях штурмовых подразделений и спецназа. Оснащённый искусственным интеллектом, он способен эффективно противостоять вражеским системам радиоэлектронной борьбы. «Микроб» может развивать высокую скорость и выдерживать перегрузки, что позволяет ему успешно преследовать цели противника.
Ранее Life.ru сообщал, что в 2025-м в России наладили производство беспилотников на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» с инфракрасным сканером. Как рассказал генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев, новые дроны могут работать даже в полной темноте, находя все цели ВС РФ. Недавно стало известно, что этот тип боевых БПЛА лишил НАТО техники на 300 миллионов долларов.
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