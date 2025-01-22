В Британии назвали оружие, обеспечившее России тотальное доминирование по всему фронту
Telegraph: ВС РФ улучшили радиоэлектронную борьбу с FPV-дронами ВСУ на фронте
ВСУ бессильны перед успехами Российской армии на фронте, при том что войска РФ заметно модернизировали технологию радиоэлектронной борьбы с вражескими беспилотниками. В этом кроется причина тотального доминирования Москвы по всему фронту, пишет The Telegraph.
«В последние месяцы русские усовершенствовали свою радиоэлектронную борьбу с FPV-дронами. <...> Это одна из главных причин (и, возможно, более весомая, чем преимущество России в живой силе), по которой Украина находится в затруднительном положении не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта в 1000 километров», — отмечается в статье.
Автор подчёркивает, что украинские военные очень надеялись сломить наступление ВС РФ при помощи массированных атак дронами, однако Москва обошла Киев в технологиях, не дав шанса перехватить инициативу в боевых действиях.
Ранее сообщалось, что Армия России нанесла сокрушительные термобарические удары по опорным пунктам ВСУ в Курской области. Бойцы ВС РФ атаковали противника с помощью тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк». Минобороны РФ показало кадры удара по вражеским позициям.
Шедеврум / Life.ru