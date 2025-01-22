ВСУ бессильны перед успехами Российской армии на фронте, при том что войска РФ заметно модернизировали технологию радиоэлектронной борьбы с вражескими беспилотниками. В этом кроется причина тотального доминирования Москвы по всему фронту, пишет The Telegraph.

«В последние месяцы русские усовершенствовали свою радиоэлектронную борьбу с FPV-дронами. <...> Это одна из главных причин (и, возможно, более весомая, чем преимущество России в живой силе), по которой Украина находится в затруднительном положении не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта в 1000 километров», — отмечается в статье.

Автор подчёркивает, что украинские военные очень надеялись сломить наступление ВС РФ при помощи массированных атак дронами, однако Москва обошла Киев в технологиях, не дав шанса перехватить инициативу в боевых действиях.