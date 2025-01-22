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Регион
22 января, 14:34

Опорники ВСУ под Курском сгинули в термобарическом шторме «Солнцепёка»

Минобороны РФ показало видео ударов «Солнцепёка» по опорникам ВСУ под Курском

Армия России нанесла сокрушительные термобарические удары по опорным пунктам ВСУ в Курской области. Бойцы ВС РФ атаковали противника с помощью тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк». Кадрами атаки поделились в Министерстве обороны страны.

Экипажи «Солнцепёка» уничтожили пункты ВСУ в одном из районов Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи ТОС-1А «Солнцепёк» тульских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ с личным составом в одном из приграничных районов Курской области», — говорится в сообщении.

На ночной видеозаписи можно увидеть момент выстрела огнемётной системы по целям. Также на кадрах видны попадания в позиции противника, которые сопровождаются мощными вспышками взрывов.

«Огненный шторм»: Российский «Солнцепёк» уничтожил опорник ВСУ под Красноармейском
«Огненный шторм»: Российский «Солнцепёк» уничтожил опорник ВСУ под Красноармейском

Ранее Life.ru рассказал, что Российская армия смогла уничтожить автомобиль ВСУ с помощью расчёта FPV-дронов центра «Рубикон». Машина сгорела в приграничном районе Курской области. Министерство обороны России опубликовало видео атаки.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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