Опорники ВСУ под Курском сгинули в термобарическом шторме «Солнцепёка»
Минобороны РФ показало видео ударов «Солнцепёка» по опорникам ВСУ под Курском
Армия России нанесла сокрушительные термобарические удары по опорным пунктам ВСУ в Курской области. Бойцы ВС РФ атаковали противника с помощью тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк». Кадрами атаки поделились в Министерстве обороны страны.
Экипажи «Солнцепёка» уничтожили пункты ВСУ в одном из районов Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипажи ТОС-1А «Солнцепёк» тульских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ с личным составом в одном из приграничных районов Курской области», — говорится в сообщении.
На ночной видеозаписи можно увидеть момент выстрела огнемётной системы по целям. Также на кадрах видны попадания в позиции противника, которые сопровождаются мощными вспышками взрывов.
Ранее Life.ru рассказал, что Российская армия смогла уничтожить автомобиль ВСУ с помощью расчёта FPV-дронов центра «Рубикон». Машина сгорела в приграничном районе Курской области. Министерство обороны России опубликовало видео атаки.
Telegram / Минобороны России