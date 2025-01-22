Опорники ВСУ под Курском сгинули в термобарическом шторме «Солнцепёка»

Армия России нанесла сокрушительные термобарические удары по опорным пунктам ВСУ в Курской области. Бойцы ВС РФ атаковали противника с помощью тяжёлой огнемётной системы (ТОС-1А) «Солнцепёк». Кадрами атаки поделились в Министерстве обороны страны.

Экипажи «Солнцепёка» уничтожили пункты ВСУ в одном из районов Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи ТОС-1А «Солнцепёк» тульских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ с личным составом в одном из приграничных районов Курской области», — говорится в сообщении.

На ночной видеозаписи можно увидеть момент выстрела огнемётной системы по целям. Также на кадрах видны попадания в позиции противника, которые сопровождаются мощными вспышками взрывов.