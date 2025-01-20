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20 января, 10:23

«Не уйдёшь»: Российский «Рубикон» эффектно поразил машину ВСУ в курском приграничье

В Минобороны РФ опубликовали видео уничтожения автомобиля ВСУ дроном «Рубикона»

В Минобороны России опубликовали видео от первого лица с моментом уничтожения автомобиля Вооружённых сил Украины (ВСУ). Расчёт FPV-дронов центра «Рубикон» сжёг машину в приграничном районе Курской области.

Расчёт FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил машину ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«От дроноводов «Рубикона» не уйдешь», — написали в телеграм-канале ведомства.

Расчёт ПТРК на квадроцикле проредил боевые порядки ВСУ под Курском
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Ранее в Минобороны РФ поделились видео с российским танком, который точным огнём «обнулил» опорник ВСУ в кооперации с БПЛА. На опубликованном ролике запечатлён выход танка на боевую позицию и точная стрельба из 125-мм орудия по засевшему в полуразрушенном доме врагу. Танкисты группировки войск «Центр» провели успешную операцию по уничтожению опорника украинской армии на Красноармейском направлении.

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Telegram / Минобороны России

Алена Пенчугина
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