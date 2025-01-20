«Не уйдёшь»: Российский «Рубикон» эффектно поразил машину ВСУ в курском приграничье
В Минобороны РФ опубликовали видео уничтожения автомобиля ВСУ дроном «Рубикона»
В Минобороны России опубликовали видео от первого лица с моментом уничтожения автомобиля Вооружённых сил Украины (ВСУ). Расчёт FPV-дронов центра «Рубикон» сжёг машину в приграничном районе Курской области.
Расчёт FPV-дронов центра «Рубикон» уничтожил машину ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
«От дроноводов «Рубикона» не уйдешь», — написали в телеграм-канале ведомства.
Ранее в Минобороны РФ поделились видео с российским танком, который точным огнём «обнулил» опорник ВСУ в кооперации с БПЛА. На опубликованном ролике запечатлён выход танка на боевую позицию и точная стрельба из 125-мм орудия по засевшему в полуразрушенном доме врагу. Танкисты группировки войск «Центр» провели успешную операцию по уничтожению опорника украинской армии на Красноармейском направлении.
Telegram / Минобороны России