Российский танк точным огнём «обнулил» опорник ВСУ в кооперации с БПЛА
Танкисты «Центра» уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Танкисты группировки войск «Центр» провели успешную операцию по уничтожению опорника ВСУ на Красноармейском направлении. Целеуказание экипаж боевой машины получил от дроноводов, которые выявили огневые точки противника и передали наземным силам нужные координаты. Кадрами работы Т-80БВ поделились в Минобороны РФ.
На опубликованном ролике запечатлён выход танка на боевую позицию и точная стрельба из 125-мм орудия по засевшему в полуразрушенном доме врагу. Корректировка огня велась при помощи БПЛА.
Боевая работа танка. Видео © Telegram / Минобороны РФ
Ранее на этом же направлении наши оптоволоконные «птички» поразили немецкий танк Leopard и укрепы ВСУ. Всего потери украинских подразделений в этом районе составили 560 человек.
Telegram / Минобороны РФ