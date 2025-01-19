Российский танк точным огнём «обнулил» опорник ВСУ в кооперации с БПЛА

Танкисты группировки войск «Центр» провели успешную операцию по уничтожению опорника ВСУ на Красноармейском направлении. Целеуказание экипаж боевой машины получил от дроноводов, которые выявили огневые точки противника и передали наземным силам нужные координаты. Кадрами работы Т-80БВ поделились в Минобороны РФ.

На опубликованном ролике запечатлён выход танка на боевую позицию и точная стрельба из 125-мм орудия по засевшему в полуразрушенном доме врагу. Корректировка огня велась при помощи БПЛА.

Боевая работа танка. Видео © Telegram / Минобороны РФ