Дипломат от Бога: Российский боец уговорил группу ВСУ сложить оружие

Российский военнослужащий с позывным Босяк смог уговорить 13 украинских военнослужащих сдаться в Курахово. Об этом РИА «Новости» рассказал комроты штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады.

По словам военного, сначала Босяк с сослуживцем захватили в плен одного бойца ВСУ вблизи пятиэтажного дома, где засела группа противника. Затем штурмовик попросил пленного вернуться к своим и убедить их сложить оружие. Сам Босяк пошёл следом и вышел на вооружённых боевиков. В результате переговоров обороняющиеся приняли решение сдаться.

К сожалению, уже на следующий день герой скончался. Он попал под обстрел во время вывода пленных.