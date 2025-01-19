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19 января, 00:27

Дипломат от Бога: Российский боец уговорил группу ВСУ сложить оружие

Российский боец уговорил 13 украинских военных сложить оружие в Курахово

Российский военнослужащий с позывным Босяк смог уговорить 13 украинских военнослужащих сдаться в Курахово. Об этом РИА «Новости» рассказал комроты штурмового отряда «Борз» 110-й мотострелковой бригады.

По словам военного, сначала Босяк с сослуживцем захватили в плен одного бойца ВСУ вблизи пятиэтажного дома, где засела группа противника. Затем штурмовик попросил пленного вернуться к своим и убедить их сложить оружие. Сам Босяк пошёл следом и вышел на вооружённых боевиков. В результате переговоров обороняющиеся приняли решение сдаться.

К сожалению, уже на следующий день герой скончался. Он попал под обстрел во время вывода пленных.

«Получил ранения, после которых скончался. <...> Сначала были сбросы [с дронов], потом работал 120-й миномёт», — подытожил командир.

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Напомним, Курахово удалось отбить 6 января. Вскоре после этого российские бойцы водрузили наш триколор на самой западной окраине освобождённого города. А уже 13 января началась эвакуация мирных жителей из населённого пункта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Анатолий Цейко
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