Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 03:55

Началась эвакуация мирных жителей из освобождённого Курахово

Мотострелки группировки войск «Юг» приступили к эвакуации мирных жителей из города Курахово, который был освобождён Российской армией в начале января. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Люди долго ждали этого дня и, когда оказались вне зоны боевых действий, не могли сдержать радостных эмоций», — отметили представители ведомства.

«Почему зубы чёрные?» Брошенные бойцы ВСУ под Курахово ели кофе, чтобы не умереть
«Почему зубы чёрные?» Брошенные бойцы ВСУ под Курахово ели кофе, чтобы не умереть

О полном освобождении Курахово МО отчиталось 6 января. В самой западной точке города в этот день начал развеваться бело-сине-красный триколор. Напомним, что это был важнейший логистический узел ВСУ, который отчаянно обороняла 15-тысячная группировка противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Анатолий Цейко
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar