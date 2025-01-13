Началась эвакуация мирных жителей из освобождённого Курахово
Мотострелки группировки войск «Юг» приступили к эвакуации мирных жителей из города Курахово, который был освобождён Российской армией в начале января. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Люди долго ждали этого дня и, когда оказались вне зоны боевых действий, не могли сдержать радостных эмоций», — отметили представители ведомства.
О полном освобождении Курахово МО отчиталось 6 января. В самой западной точке города в этот день начал развеваться бело-сине-красный триколор. Напомним, что это был важнейший логистический узел ВСУ, который отчаянно обороняла 15-тысячная группировка противника.
Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov