«Почему зубы чёрные?» Брошенные бойцы ВСУ под Курахово ели кофе, чтобы не умереть
Штурмовик Маныч: Бойцы ВСУ под Курахово остались без снабжения и ели кофе
Бойцам ВСУ на позициях под Курахово в ДНР приходилось есть кофе из-за голода и отсутствующего снабжения. Об этом сообщил штурмовик отряда «Борз» 10-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Юг» с позывным Маныч.
«Ну, что говорить, если они кофе ели. У них кушать было нечего. Мы берём их в плен — у них зубы чёрные. Я говорю, почему у тебя зубы чёрные? Он говорит: «Мы кофе ели, у нас ни воды, ни еды, ничего не было, ни сигарет, ни связи, ничего вообще. Осталось девять человек». Вот они выходили, их сначала арта «потрёхсотели», мы зашли добили и двоих взяли», — цитирует российского военнослужащего РИА «Новости».
Маныч уточнил, что в ходе боестолкновений на Кураховском направлении группе российских штурмовиков из четырёх человек было приказано после артиллерийской подготовки занять сети окопов противника. Бойцы успешно зачистили четыре украинских ДОТа и два бомбоубежища, причём сделать это удалось без потерь и ранений. В ходе зачистки были убиты семеро солдат ВСУ, двое сдались в плен.
По словам собеседника агентства, российские воины выполняют боевые задачи с искренним воодушевлением и азартом. Штурмовик отметил, что для поднятия морали достаточно небольшого победного рывка. Так было после продвижения ВС РФ в Красногоровке, а после освобождения Курахово этот эффект проявился ещё значительнее — бойцы готовы идти хоть до Киева, хоть до Атлантики.
Ранее стало известно, что в российский плен попал боец ВСУ, который «прославился» в соцсетях после того, как хохмил по поводу товаров в магазине «Пятёрочка» в Судже Курской области. Выяснилось, что это военнослужащий 82-й ОДШБ Андрей Матвиенко. Он уверяет, что на фронт его отправили насильно, угрожая лишить его семью жилья. Также военнопленный заявляет, что повоевать ему толком не довелось — преимущественно он скрывался в подвалах. Боец обратился к сослуживцам с призывом сохранить свои жизни и сдаваться в плен Армии России.
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