Бойцам ВСУ на позициях под Курахово в ДНР приходилось есть кофе из-за голода и отсутствующего снабжения. Об этом сообщил штурмовик отряда «Борз» 10-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Юг» с позывным Маныч.

«Ну, что говорить, если они кофе ели. У них кушать было нечего. Мы берём их в плен — у них зубы чёрные. Я говорю, почему у тебя зубы чёрные? Он говорит: «Мы кофе ели, у нас ни воды, ни еды, ничего не было, ни сигарет, ни связи, ничего вообще. Осталось девять человек». Вот они выходили, их сначала арта «потрёхсотели», мы зашли добили и двоих взяли», — цитирует российского военнослужащего РИА «Новости».

Маныч уточнил, что в ходе боестолкновений на Кураховском направлении группе российских штурмовиков из четырёх человек было приказано после артиллерийской подготовки занять сети окопов противника. Бойцы успешно зачистили четыре украинских ДОТа и два бомбоубежища, причём сделать это удалось без потерь и ранений. В ходе зачистки были убиты семеро солдат ВСУ, двое сдались в плен.

По словам собеседника агентства, российские воины выполняют боевые задачи с искренним воодушевлением и азартом. Штурмовик отметил, что для поднятия морали достаточно небольшого победного рывка. Так было после продвижения ВС РФ в Красногоровке, а после освобождения Курахово этот эффект проявился ещё значительнее — бойцы готовы идти хоть до Киева, хоть до Атлантики.