«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Погребки. Отражены 9 контратак противника» , – отчитались в ведомстве.

За сутки в ходе российских ударов украинские бригады потеряли до 240 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре миномёта и станцию радиоэлектронной борьбы. Всего за время вторжения на курскую землю противник потерял более 50840 солдат, 296 танков, 224 БПМ, 161 БТП, 1521 ББМ, 1445 автомобилей, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS.