Танкисты и десантники ВСУ перешли в контратаки у 9 сёл под Курском, но угодили под огненный шторм
Российские войска отразили 9 контратак ВСУ под Курском, уничтожив до 240 солдат
Российские войска группировки «Север» отразили 9 контратак ВСУ в Курской области, уничтожив сотни украинских военнослужащих. Нанесено поражение формированиям танковой и других бригад, докладывает Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Погребки. Отражены 9 контратак противника», – отчитались в ведомстве.
За сутки в ходе российских ударов украинские бригады потеряли до 240 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре миномёта и станцию радиоэлектронной борьбы. Всего за время вторжения на курскую землю противник потерял более 50840 солдат, 296 танков, 224 БПМ, 161 БТП, 1521 ББМ, 1445 автомобилей, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS.
Напомним, утром 5 января ВСУ предприняли попытку контратаки под Курском, задействовав два танка, машину для разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Однако группировки «Север» и спецназ «Ахмат» нанесли удар по штурмовой группе, что привело к уничтожению двух танков, машины разграждения и семи боевых бронемашин.
Kandinsky 3.1 / Life.ru