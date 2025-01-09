Во время контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области 26 украинских военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщают наши коллеги из ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

По информации источника, за последние сутки в российский плен сдались четверо солдат ВСУ.

Также ТАСС отмечает, что более половины личного состава 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области составляют заключенные.