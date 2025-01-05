Огненная «карусель» и стрелковые бои: С фронта сообщили о попытках наступления ВСУ под Курском

Подразделения ВСУ пытаются пойти в контрнаступление у нескольких сёл под Курском. Осуществить прорыв бригады врага хотят со стороны Суджи в направлении Большого Солдатского, но получают жёсткий отпор, информирует группа «Аида» спецназа «Ахмат» и публикует видео боёв.

«Противник даже к населённому пункту Бердин не подошёл, умирает на подходах, в посадках. Идут ожесточенные бои», – докладывают наши ребята.

Бои в Курской области. Видео © Телеграм / Дневник Мракоборцев | Z (Группа Аида СпН "Ахмат"/друзья/тыл)

По информации военкора Романа Алёхина, район атаки противник плотно накрыл средствами радиоэлектронной борьбы. В наступление они пытались пойти через минные поля с использованием машин разминирования и западной бронетехники. Наши подразделения перекрыли путь противнику огненным дождём. Уже уничтожено много вражеской техники.

В «Ахмате» отмечают, что ВСУ пытаются «каруселью» высаживать десант, но техника методично сжигается. По подразделениям врага активно работает артиллерия и БПЛА. Некоторых наши бойцы встретили стрелковым боем.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц обращает внимание на масштабное информационное сопровождение попытки ВСУ атаковать. Это говорит о том, что основной удар враг может готовить в другом направлении, считает он. По его мнению, сейчас на Украине глаголят об этой атаке «из каждого утюга» ради отвлечения внимания.