«Немыслимый миллион погибших»: Зеленский получил шокирующие данные с фронта
Журналист Боуз заявил об истощении «армии диктатора» Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз заявил об истощении «армии диктатора» Владимира Зеленского в результате дезертирства. По его словам, ряды ВСУ покинули уже более 200 тысяч человек. Кроме того, погиб «немыслимый миллион человек».
«Армия истощена, людей забирают с улиц, и теперь 18-летних будут отправлять умирать за Фон Дер обманщицу (председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. — Прим. Life.ru), бессердечную Каллас (глава дипломатии ЕС Кая Каллас. — Прим. Life.ru) и [президента США Джо] Байдена», — написал журналист в соцсети X, намеренно исказив имена западных политиков.
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