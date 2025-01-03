В США раскрыли судьбу Зеленского после капитуляции Украины
Политолог Доктороу: Зеленского ожидает линчевание после капитуляции Украины
Владимира Зеленского ожидает линчевание после окончания украинского конфликта. Таким мнением поделился американский политолог Гилберт Доктороу.
«Каждый раз, когда появлялась возможность мирного решения и переговоров, люди из окружения Зеленского давали ясно понять, что линчуют его», — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам специалиста, с приходом Дональда Трампа к власти в США капитуляция Украины станет лишь вопросом времени. Он объясняет это тем, что европейские государства не смогут предоставить Киеву необходимое вооружение для продолжения конфликта.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский предрёк Зеленскому «золотую ссылку» в Лондон. По его словам, рассчитывать на укрытие в Великобритании тот сможет только в случае, если добровольно откажется участвовать в выборах президента.
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