Владимира Зеленского ожидает линчевание после окончания украинского конфликта. Таким мнением поделился американский политолог Гилберт Доктороу.

«Каждый раз, когда появлялась возможность мирного решения и переговоров, люди из окружения Зеленского давали ясно понять, что линчуют его», — сказал он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам специалиста, с приходом Дональда Трампа к власти в США капитуляция Украины станет лишь вопросом времени. Он объясняет это тем, что европейские государства не смогут предоставить Киеву необходимое вооружение для продолжения конфликта.