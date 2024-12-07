Депутат Рады назвал условия «золотой ссылки» Зеленского в Лондон
Депутат Рады Дубинский: Зеленского отправят в Лондон при отказе от выборов
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, поделился своим мнением о возможной «золотой ссылке» Владимира Зеленского в Великобританию.
По его словам, такое решение могло бы стать реальностью лишь в случае, если Зеленский добровольно откажется участвовать в выборах президента.
«Это может быть одним из элементов, по которым он, Ермак, а также уже получившие золотой парашют Залужный и Кулеба — уйдут от ответственности. Подчеркну, по моему мнению, с этими договорённостями и связана поездка Ермака в США», — отметил депутат в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, кого украинцы выбрали бы новым президентом страны. За кандидатуру экс-главкома ВСУ, а ныне посла Киева в Лондоне Валерия Залужного на президентских выборах проголосовали бы 42% украинцев, следует из опроса центра «Социальный мониторинг». За Владимира Зеленского голосовать готовы в два раза меньше. Экс-комик, по результатам опроса, получает всего 22% голосов украинских граждан. Напомним, что с конца мая этого года Зеленский официально никто, у него истекли полномочия президента Украины. При этом выборы в стране решили не проводить, сославшись на военное положение.
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