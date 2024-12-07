Депутат Рады назвал условия «золотой ссылки» Зеленского в Лондон

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, поделился своим мнением о возможной «золотой ссылке» Владимира Зеленского в Великобританию.

По его словам, такое решение могло бы стать реальностью лишь в случае, если Зеленский добровольно откажется участвовать в выборах президента.

«Это может быть одним из элементов, по которым он, Ермак, а также уже получившие золотой парашют Залужный и Кулеба — уйдут от ответственности. Подчеркну, по моему мнению, с этими договорённостями и связана поездка Ермака в США», — отметил депутат в телеграм-канале.