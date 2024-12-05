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5 декабря, 10:54

Экс-глава МИД Украины Кулеба нашёл работу в США после отставки с должности

Экс-глава МИД Кулеба стал старшим научным сотрудником Гарвардского университета

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба нашёл работу в США после отставки с должности. Центр по науке и международным отношениям имени Белфера при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета нанял его в качестве старшего научного сотрудника.

«Будучи главным дипломатом страны (Украины, — Прим. Life.ru), Дмитрий Кулеба продемонстрировал исключительные навыки красноречивого коммуникатора интересов и нарративов своей страны», — сообщается на сайте Центра.

По словам сотрудников университета, под руководством Кулебы Министерство иностранных дел Украины преуспело в коммуникациях военного времени и впервые в мире ввело в должность спикера, управляемого искусственным интеллектом.

В Гарварде экс-глава МИД будет давать семинары и лекции по теме «на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости». Также Кулеба займётся исследованием стратегий противодействия автократиям, укреплением демократических институтов и построением устойчивых международных коалиций. А ещё он планирует написать книгу.

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Напомним, ранее в США заявили Кулеба лишился своего поста из-за того, что сильно раздражал главу офиса президента Незалежной Андрея Ермака. Как пишут американские журналисты, уход Кулебы показал, что «коллеги» Зеленского могут «выгнать аутсайдеров, которые готовы задавать вопросы и бросать вызов».

Алена Пенчугина
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