Экс-глава МИД Украины Кулеба нашёл работу в США после отставки с должности

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба нашёл работу в США после отставки с должности. Центр по науке и международным отношениям имени Белфера при Школе управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета нанял его в качестве старшего научного сотрудника.

«Будучи главным дипломатом страны (Украины, — Прим. Life.ru), Дмитрий Кулеба продемонстрировал исключительные навыки красноречивого коммуникатора интересов и нарративов своей страны», — сообщается на сайте Центра.

По словам сотрудников университета, под руководством Кулебы Министерство иностранных дел Украины преуспело в коммуникациях военного времени и впервые в мире ввело в должность спикера, управляемого искусственным интеллектом.

В Гарварде экс-глава МИД будет давать семинары и лекции по теме «на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости». Также Кулеба займётся исследованием стратегий противодействия автократиям, укреплением демократических институтов и построением устойчивых международных коалиций. А ещё он планирует написать книгу.