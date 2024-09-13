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13 сентября, 10:04

Сильно раздражал: Кулебу уволили из-за неприязни Ермака

Politico: Главу МИД Украины Кулебу уволили, потому что он раздражал Ермака

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лишился своего поста из-за того, что сильно раздражал главу офиса президента Незалежной Андрея Ермака. Об этом сообщает Politico.

По данным СМИ, на данный момент у Ермака есть цель получить как можно больше контроля над Министерством иностранных дел. Уход Кулебы показал, что «коллеги» Зеленского могут «выгнать аутсайдеров, которые готовы задавать вопросы и бросать вызов».

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Увольнение Кулебы также сравнили с ещё одним громким уходом — экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Его сняли с должности в феврале, а вместо него назначили генерал-полковника Александра Сырского. Все эти месяцы экс-военный не светился на просторах медиа, пока не стало известно о его новом назначении. В июле Залужный сообщил, что приступил к работе в качестве посла Незалежной в Британии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Афонина
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