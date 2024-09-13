Сильно раздражал: Кулебу уволили из-за неприязни Ермака

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба лишился своего поста из-за того, что сильно раздражал главу офиса президента Незалежной Андрея Ермака. Об этом сообщает Politico .

По данным СМИ, на данный момент у Ермака есть цель получить как можно больше контроля над Министерством иностранных дел. Уход Кулебы показал, что «коллеги» Зеленского могут «выгнать аутсайдеров, которые готовы задавать вопросы и бросать вызов».