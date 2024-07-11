Залужный заявил, что приступил к работе в качестве посла Украины в Британии
Бывший главнокомандующий украинскими силами Валерий Залужный приступил к работе в качестве посла Незалежной в Британии. Об этом экс-военный сам сообщил в своём теле
"Приступил к исполнению обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии", — написал он, добавив, что вручил копии верительных грамот директору департамента протокола британского МИД и вице-маршалу дипломатического корпуса Виктории Басби.
Залужный опоздал ровно на день — ранее СМИ писали, что он должен приступить к работе послом 10 июля. Вообще его уволили с должности главкома ВСУ в феврале, а вместо него назначили генерал-полковника Александра Сырского. Все эти месяцы экс-военный не появлялся в инфополе, пока 9 мая не стало известно о его назначении послом Незалежной в Великобритании. Как писали украинские журналисты, он отбыл в Соединённое Королевство в начале месяца.
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