Залужный официально стал послом Украины в Британии
Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP
Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.
Ранее стало известно, что Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья. При этом за ним сохранено право ношения военной формы. А о том, что экс-главком ВСУ станет послом в Великобритании, МИД Незалежной сообщал ещё в марте.
Напомним, что Залужный был уволен с поста главкома ВСУ в начале февраля текущего года. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский. После увольнения Залужный пропал из инфополя практически на два месяца, а 8 мая объявился в Киеве и сразу стал его почётным гражданином. При этом депутаты от фракции Зеленского бойкотировали присвоение Залужному такого звания.