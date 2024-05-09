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9 мая, 11:31

Залужный официально стал послом Украины в Британии

Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP

Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья. При этом за ним сохранено право ношения военной формы. А о том, что экс-главком ВСУ станет послом в Великобритании, МИД Незалежной сообщал ещё в марте.

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Напомним, что Залужный был уволен с поста главкома ВСУ в начале февраля текущего года. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский. После увольнения Залужный пропал из инфополя практически на два месяца, а 8 мая объявился в Киеве и сразу стал его почётным гражданином. При этом депутаты от фракции Зеленского бойкотировали присвоение Залужному такого звания.

Наталья Исакова
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