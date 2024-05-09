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9 мая, 11:06

Зеленский уволил Залужного с военной службы

Зеленский уволил экс-главкома ВСУ Залужного с военной службы из-за его здоровья

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / Zuma / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / Zuma / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Владимир Зеленский уволил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы. В соответствующем указе сказано, что такое решение принято из-за состояния здоровья генерала.

"Уволить генерала Залужного Валерия Фёдоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы", — отмечается в документе.

Царёв считает, что Залужный, Порошенко и депутаты Рады ополчатся против Зеленского после 20 мая
Царёв считает, что Залужный, Порошенко и депутаты Рады ополчатся против Зеленского после 20 мая

Напомним, Залужный был уволен с поста главкома ВСУ в феврале. Его место занял генерал-полковник Александр Сырский. После увольнения с поста главкома ВСУ Залужный пропал из инфополя практически на два месяца, а 8 мая объявился в Киеве и сразу стал его почётным гражданином. При этом депутаты от фракции Зеленского бойкотировали присвоение Залужному такого звания. К слову, у экс-главкома ВСУ появился другой, неприятный для него "статус": в марте его признали непригодным к военной службе после отставки.

Никита Осипов
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