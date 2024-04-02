Царёв считает, что Залужный, Порошенко и депутаты Рады ополчатся против Зеленского после 20 мая

В Верховной раде к сроку истечения полномочий Владимира Зеленского может сформироваться коалиция во главе с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявил экс-депутат украинского парламента Олег Царёв. По словам политика, инициатором станет бывший президент Незалежной Пётр Порошенко.

"[Порошенко] таких, как Зеленский, ест на завтрак. И Зеленский не слабый политик, но Порошенко опытный. Он договорился с олигархами, он договорился с [Юлией] Тимошенко, договорился с [бывшим спикером Рады Дмитрием] Разумковым, который [снова] метит на место спикера Рады. И самое главное — не бывает коалиции без руководителя. Они договорились с Залужным", — сказал он в эфире телеканала "Звезда".