Царёв считает, что Залужный, Порошенко и депутаты Рады ополчатся против Зеленского после 20 мая
Экс-депутат Рады Царёв предсказал появление в Киеве коалиции во главе с Залужным
Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP
В Верховной раде к сроку истечения полномочий Владимира Зеленского может сформироваться коалиция во главе с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявил экс-депутат украинского парламента Олег Царёв. По словам политика, инициатором станет бывший президент Незалежной Пётр Порошенко.
"[Порошенко] таких, как Зеленский, ест на завтрак. И Зеленский не слабый политик, но Порошенко опытный. Он договорился с олигархами, он договорился с [Юлией] Тимошенко, договорился с [бывшим спикером Рады Дмитрием] Разумковым, который [снова] метит на место спикера Рады. И самое главное — не бывает коалиции без руководителя. Они договорились с Залужным", — сказал он в эфире телеканала "Звезда".
По мнению Царёва, сегодня каждый украинский политик думает только об одном — как сохранить свою должность, что возможно только при вступлении в коалицию с сильным лидером. И кандидатов на это место, кроме бывшего главкома ВСУ, нет. Тем временем сам Залужный, обратил внимание бывший нардеп, молчит и никак не комментирует свою будущую карьеру.
Напомним, уже 20 мая на Украине истекают полномочия Владимира Зеленского. Выборы, которые должны были состояться ещё в начале 2024 года, так и не прошли, а в Верховной раде подписали декларацию о недопустимости их организации до окончания вооружённого конфликта. В документе указывается, что это возможно лишь через шесть месяцев после отмены военного положения. В Кремле заявили, что будут анализировать ситуацию с легитимностью Зеленского, а министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что обсуждать это, может быть, и вовсе "не потребуется". К слову, шаткий статус Зеленского подтвердил бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.