Зеленский станет самозванцем после 20 мая, заявил экс-премьер Украины

Владимир Зеленский станет самозванцем после 20 мая, когда истечёт срок его полномочий. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями", — написал Азаров в своём телеграм-канале.

По словам экс-главы правительства Незалежной, ни один из изданных Зеленским нормативно-правовых актов не будет иметь законной силы. Азаров отметил, что сам участвовал в разработке конституции, которая регулирует продление полномочий президента в случае военного положения. Это относится только к Верховной раде, указал политик.