Зеленский станет самозванцем после 20 мая, заявил экс-премьер Украины
Азаров: Изданные Зеленским после 20 мая акты не будут иметь законной силы
Владимир Зеленский станет самозванцем после 20 мая, когда истечёт срок его полномочий. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Зеленский в конце мая станет самозванцем, нелегитимным, человеком, который узурпировал власть со всеми вытекающими последствиями", — написал Азаров в своём телеграм-канале.
По словам экс-главы правительства Незалежной, ни один из изданных Зеленским нормативно-правовых актов не будет иметь законной силы. Азаров отметил, что сам участвовал в разработке конституции, которая регулирует продление полномочий президента в случае военного положения. Это относится только к Верховной раде, указал политик.
Напомним, ранее в Верховной раде подписали декларацию, где подчёркивается недопустимость проведения парламентских и президентских выборов на Украине до окончания боевых действий. В документе указано, что выборы можно организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения. Между тем этот режим и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая. В Кремле заявили, что будут анализировать ситуацию с легитимностью Зеленского после официального окончания срока его полномочий, то есть после 20 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что обсуждать легитимность Зеленского после 20 мая, "может, и не потребуется".
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