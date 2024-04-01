В Кремле высказались о легитимности Зеленского

Кремль будет анализировать ситуацию с легитимностью Владимира Зеленского после официального окончания срока его полномочий, то есть после 20 мая. Об этом заявил журналистам в понедельник, 1 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не стал бы сейчас забегать вперёд. Констатация сроков совершенно правильная. В мае действительно наступит момент, когда полномочия действующего президента истекут. Будем соответствующим образом ориентироваться, анализировать ситуацию, с тем чтобы заявить о своей позиции", — указал представитель Кремля.

Ранее Life.ru писал, что в Верховной раде подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения парламентских и президентских выборов на Украине до завершения боевых действий. В ней уточняется, что выборы можно будет организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения. Между тем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая. Поэтому выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий Зеленского, точно не состоятся, так как это запрещено законом.