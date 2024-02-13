В Верховной раде обнаружили, что Зеленский перестанет быть легитимен после 21 мая

Полномочия Владимира Зеленского истекут в ночь на 21 мая 2024 года, по конституции Украины пролонгировать их нельзя. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады, исключённый из фракции "Слуги народа", Александр Дубинский.

По его словам, поскольку в условиях военного положения проведение выборов президента запрещается, то и продолжение полномочий Зеленского по истечении пятилетнего срока невозможно. А вот полномочия Верховной рады, как прописано в основном законе страны, будут автоматически продолжены до первого заседания нового парламента, избранного после отмены военного положения. Другими словами, со слов Дубинского, после 20 мая 2024 года Рада останется легитимной, а президент — нет.