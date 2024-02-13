В Верховной раде обнаружили, что Зеленский перестанет быть легитимен после 21 мая
Украинский депутат Дубинский: Полномочия Зеленского после 21 мая нельзя продлить
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Полномочия Владимира Зеленского истекут в ночь на 21 мая 2024 года, по конституции Украины пролонгировать их нельзя. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады, исключённый из фракции "Слуги народа", Александр Дубинский.
По его словам, поскольку в условиях военного положения проведение выборов президента запрещается, то и продолжение полномочий Зеленского по истечении пятилетнего срока невозможно. А вот полномочия Верховной рады, как прописано в основном законе страны, будут автоматически продолжены до первого заседания нового парламента, избранного после отмены военного положения. Другими словами, со слов Дубинского, после 20 мая 2024 года Рада останется легитимной, а президент — нет.
"Принципом современного демократического права является исключение возможности органам власти выходить за пределы закона. Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом "узурпация". Таких в Европу не берут", — заключил он.
Напомним, что сам Зеленский ранее утверждал, что из-за вооружённого конфликта в стране неприемлемы как празднества, так и выборы президента. После этого депутаты Верховной рады подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения парламентских и президентских выборов на Украине до завершения боевых действий. В ней уточняется, что выборы можно будет организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения. Между тем военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлили до 13 мая 2024 года. Таким образом, выборы этой весной, когда заканчивается срок полномочий Зеленского, точно не состоятся, поскольку это запрещено законом.