Зеленский упрекнул украинцев в излишнем внимании к политике и поставил их перед выбором

Жители Украины слишком сконцентрированы на внутренних проблемах страны, что мешает военным действиям. Об этом заявил в интервью британскому журналу The Economist Владимир Зеленский.

"Давайте будем честны: мы переключились на внутреннюю политику. Если продолжать фокусироваться на внутренней политике, нужно назначать выборы. Менять законы, конституцию", — сказал он, посоветовав украинцам забыть в таком случае о контрнаступательных действиях и захвате территорий.

По его мнению, нужно сделать выбор: внутренняя политика или успешные действия на фронте. И то и другое требует полной мобилизации усилий, поэтому усидеть на двух стульях не получится.

"Мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство", — считает Зеленский.