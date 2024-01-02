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Регион
Опубликовано 2 января 2024, 01:15
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Зеленский упрекнул украинцев в излишнем внимании к политике и поставил их перед выбором

Зеленский: Украинцы увлеклись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению

Владимир Зеленский. Обложка © AP / TASS / Efrem Lukatsky

Владимир Зеленский. Обложка © AP / TASS / Efrem Lukatsky

Жители Украины слишком сконцентрированы на внутренних проблемах страны, что мешает военным действиям. Об этом заявил в интервью британскому журналу The Economist Владимир Зеленский.

"Давайте будем честны: мы переключились на внутреннюю политику. Если продолжать фокусироваться на внутренней политике, нужно назначать выборы. Менять законы, конституцию", — сказал он, посоветовав украинцам забыть в таком случае о контрнаступательных действиях и захвате территорий.

По его мнению, нужно сделать выбор: внутренняя политика или успешные действия на фронте. И то и другое требует полной мобилизации усилий, поэтому усидеть на двух стульях не получится.

"Мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство", — считает Зеленский.

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А в новогоднем обращении Владимир Зеленский призвал украинцев выбирать между побегом и службой стране. По его словам, настоящий гражданин должен "либо работать, либо воевать".

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Лариса Сафронова
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