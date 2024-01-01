Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором

Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что каждый украинец рано или поздно должен сделать выбор: бежать или посвятить себя службе стране. Двадцатиминутное поздравление опубликовано в его телеграм-канале.

В новогоднем поздравлении, которое Зеленский решил записать в кабинете, не вставая с кресла, он предложил украинцам жить по правилам: "либо работать, либо воевать".