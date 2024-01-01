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1 января, 02:30

Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором

Зеленский в обращении призвал украинцев выбирать между побегом и службой стране

Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал украинцев выбирать между побегом и службой стране. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал украинцев выбирать между побегом и службой стране. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что каждый украинец рано или поздно должен сделать выбор: бежать или посвятить себя службе стране. Двадцатиминутное поздравление опубликовано в его телеграм-канале.

В новогоднем поздравлении, которое Зеленский решил записать в кабинете, не вставая с кресла, он предложил украинцам жить по правилам: "либо работать, либо воевать".

"Знаю, что однажды придётся поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?" — заявил Зеленский.

Спасаются от ВСУ: В Польше заметили очередь из испуганных украинцев, желающих получить документы
Спасаются от ВСУ: В Польше заметили очередь из испуганных украинцев, желающих получить документы

ВСУ несут колоссальные потери на поле боя, а осложняет эту ситуацию нежелание украинцев идти на фронт: всё чаще они спасаются от мобилизации, прибегая к отчаянным методам. Недавно в Закарпатской области мужчина проявил чудеса акробатики и сбежал из военкомата через окно второго этажа. Ещё один украинец хотел пересечь границу Украины на надувном матрасе через реку Тиса. Для этого он пытался перевоплотиться в ребёнка и надел розовую детскую шапочку с помпоном, однако она его не спасла.

Оксана Попова
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