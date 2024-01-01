Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
Зеленский в обращении призвал украинцев выбирать между побегом и службой стране
Владимир Зеленский в новогоднем обращении призвал украинцев выбирать между побегом и службой стране. Обложка © t.me / Zelenskiy / Official
Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что каждый украинец рано или поздно должен сделать выбор: бежать или посвятить себя службе стране. Двадцатиминутное поздравление опубликовано в его телеграм-канале.
В новогоднем поздравлении, которое Зеленский решил записать в кабинете, не вставая с кресла, он предложил украинцам жить по правилам: "либо работать, либо воевать".
"Знаю, что однажды придётся поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?" — заявил Зеленский.
ВСУ несут колоссальные потери на поле боя, а осложняет эту ситуацию нежелание украинцев идти на фронт: всё чаще они спасаются от мобилизации, прибегая к отчаянным методам. Недавно в Закарпатской области мужчина проявил чудеса акробатики и сбежал из военкомата через окно второго этажа. Ещё один украинец хотел пересечь границу Украины на надувном матрасе через реку Тиса. Для этого он пытался перевоплотиться в ребёнка и надел розовую детскую шапочку с помпоном, однако она его не спасла.