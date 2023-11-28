Ловкий украинец сбежал из военкомата через окно и попал на видео
На Украине мужчина убежал из военкомата через окно второго этажа
На просторах международной паутины распространяется видео, снятое на территории Западной Украины. В городе Мукачево, расположенном в Закарпатской области Незалежной, мужчина проявил чудеса акробатики и сбежал из военкомата через окно второго этажа.
В украинском Мукачеве мужчина сбежал из военкомата. Видео © t.me/ Віталій Глагола (official)
Всё произошло в здании мукачёвского ТЦК на улице Духновича. На предоставленных кадрах видно, как ловкий украинец смог выбраться через дыру в решётке на окне на втором этаже. После того как он спустился, за ним бросился человек в военной форме. Смог ли он догнать смекалистого мужчину, неизвестно.
Лайф сообщал, что в минувшую пятницу, 24 ноября, Владимир Зеленский заявил, что комплексный план по вопросам мобилизации на Украине будет подготовлен уже на этой неделе. На фоне этого глава областной администрации города Сумы Владимир Артюх рассказал о провале мобилизационных мероприятий в регионе. По его словам, в Сумах план по мобилизации был выполнен лишь на 8%. Сами же украинцы отказываются идти на фронт и ищут всяческие пути для уклонения от мобилизации.
t.me / Віталій Глагола (official)