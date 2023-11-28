На просторах международной паутины распространяется видео, снятое на территории Западной Украины. В городе Мукачево, расположенном в Закарпатской области Незалежной, мужчина проявил чудеса акробатики и сбежал из военкомата через окно второго этажа.

Всё произошло в здании мукачёвского ТЦК на улице Духновича. На предоставленных кадрах видно, как ловкий украинец смог выбраться через дыру в решётке на окне на втором этаже. После того как он спустился, за ним бросился человек в военной форме. Смог ли он догнать смекалистого мужчину, неизвестно.