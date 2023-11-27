Правила призыва в Вооружённые силы Украины в скором времени изменятся. Как сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью британской газете The Guardian, меры будут направлены в отношении тех, кто боится воевать и уклоняется от мобилизации.

Планируемые изменения могут быть объявлены уже на этой неделе. Они будут включать в себя использование коммерческих рекрутинговых компаний. Эти организации должны будут убедить украинцев, что их не просто отправят на фронт в окоп, а задействуют в соответствии с имеющимися у них навыками.

Данилов пояснил, что некоторые украинские мужчины испытывают страх перед участием в боевых действиях, однако "это не значит, что они не могут заняться в ВСУ другой деятельностью". К тому же он напомнил, что на Украине теперь новый министр обороны — Рустем Умеров. Собеседник издания также сообщил, что рекрутинговые компании будут отговаривать от попыток уклониться от призыва тех, кто хочет помочь киевскому режиму, но боится пойти на фронт.