Киев отдаст уклонистов в руки частных компаний
Guardian: Киев хочет изменить правила призыва в ВСУ для тех, кто боится воевать
Правила призыва в Вооружённые силы Украины в скором времени изменятся. Как сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью британской газете The Guardian, меры будут направлены в отношении тех, кто боится воевать и уклоняется от мобилизации.
Планируемые изменения могут быть объявлены уже на этой неделе. Они будут включать в себя использование коммерческих рекрутинговых компаний. Эти организации должны будут убедить украинцев, что их не просто отправят на фронт в окоп, а задействуют в соответствии с имеющимися у них навыками.
Данилов пояснил, что некоторые украинские мужчины испытывают страх перед участием в боевых действиях, однако "это не значит, что они не могут заняться в ВСУ другой деятельностью". К тому же он напомнил, что на Украине теперь новый министр обороны — Рустем Умеров. Собеседник издания также сообщил, что рекрутинговые компании будут отговаривать от попыток уклониться от призыва тех, кто хочет помочь киевскому режиму, но боится пойти на фронт.
"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые необходимы, и люди будут добровольно идти на конкретную должность", — заявил Данилов.
Напомним, граждане Украины массово избегают призыва в ВСУ. Например, недавно украинская полиция задержала мужчину, который уже несколько раз сменил фамилию и имя в паспорте, чтобы ему не выписали повестку. К слову, даже если украинцы и попадают на фронт, они попросту оттуда сбегают.
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