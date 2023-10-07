Украинец сменил имя на слово из 98 букв, чтобы запутать военкома и не попасть в ВСУ

На Украине полиция задержала мужчину, который уже несколько раз сменил фамилию и имя в паспорте, чтобы ему не выписали повестку. О случившемся пишут украинские СМИ.

Задержанный украинец, сменивший имя и фамилию, чтобы не попасть под призыв. Видео © Twitter / vzglyad

Мужчина проживает в Тернополе. Менять свои паспортные данные он начал ещё в 2010 году. Сейчас его имя — Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжиленко-Громинревинградинтеменко. Отчество он оставил прежним — Николаевич.

Украинец сменил ФИО, чтобы избежать призыва. Фото © Twitter / Carpin46085981

Так украинец хотел избежать призыва, полагая, что военкому будет сложно выписать повестку человеку с именем из 98 букв. Задержанный признался, что в жизни друзья зовут его просто — Броник.