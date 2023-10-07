Регион

Уведомления отключены

7 октября, 09:53

Украинец сменил имя на слово из 98 букв, чтобы запутать военкома и не попасть в ВСУ

Украинец сменил фамилию и имя в паспорте, чтобы не попасть под призыв в ВСУ

На Украине полиция задержала мужчину, который уже несколько раз сменил фамилию и имя в паспорте, чтобы ему не выписали повестку. О случившемся пишут украинские СМИ.

Задержанный украинец, сменивший имя и фамилию, чтобы не попасть под призыв. Видео © Twitter / vzglyad

Мужчина проживает в Тернополе. Менять свои паспортные данные он начал ещё в 2010 году. Сейчас его имя — Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжиленко-Громинревинградинтеменко. Отчество он оставил прежним — Николаевич.

Украинец сменил ФИО, чтобы избежать призыва. Фото © Twitter / Carpin46085981

Украинец сменил ФИО, чтобы избежать призыва. Фото © Twitter / Carpin46085981

Так украинец хотел избежать призыва, полагая, что военкому будет сложно выписать повестку человеку с именем из 98 букв. Задержанный признался, что в жизни друзья зовут его просто — Броник.

"Ситуация трагическая": В Киеве пришли в ужас из-за мобилизации по-украински

"Ситуация трагическая": В Киеве пришли в ужас из-за мобилизации по-украински

Ранее представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин заявил, что каждый военнообязанный мужчина на Украине должен готовиться к тому, что его могут отправить на фронт.

Обложка ©

Twitter / vzglyad

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров