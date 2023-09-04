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4 сентября, 00:34

Ещё одна категория украинцев может лишиться отсрочки от мобилизации

На Украине могут отменить отсрочку для получающих второе высшее образование

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для украинцев, получающих второе высшее образование. Об этом в эфире всеукраинского марафона заявил депутат Фёдор Вениславский.

"В Раде зарегистрировали законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе и больше высшее образование", — сообщил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки украинского парламента.

Парламентарий заявил, что изменения, связанные с этим законопроектом, затронут также мужчин старше 30 лет. Нардеп подчеркнул, что если этот законопроект примут, то он будет распространяться и на тех, кто воспользовался учёбой для уклонения от мобилизации в 2022 году.

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Ранее Лайф писал, что Минобороны Украины подготовило приказ, который расширяет перечень годных к военной службе по мобилизации. В документе, размещённом на сайте кабмина, обозначен список болезней, больше не являющихся основанием для признания человека негодным. В их числе, в частности, ВИЧ и туберкулёз.

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unsplash

Андрей Соловьёв
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