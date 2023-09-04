Ещё одна категория украинцев может лишиться отсрочки от мобилизации

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для украинцев, получающих второе высшее образование. Об этом в эфире всеукраинского марафона заявил депутат Фёдор Вениславский.

"В Раде зарегистрировали законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе и больше высшее образование", — сообщил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки украинского парламента.

Парламентарий заявил, что изменения, связанные с этим законопроектом, затронут также мужчин старше 30 лет. Нардеп подчеркнул, что если этот законопроект примут, то он будет распространяться и на тех, кто воспользовался учёбой для уклонения от мобилизации в 2022 году.