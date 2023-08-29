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29 августа, 11:49

На Украине суд оправдал уклониста, признав указ Зеленского о мобилизации незаконным

"Страна.ua": Суд в Полтаве признал указ Зеленского о мобилизации незаконным

Один из районных судов Полтавской области пошёл против системы и признал указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации необязательным к исполнению. Об этом сообщают местные СМИ.

23 августа судья оправдал обвиняемого в уклонении от мобилизации, поскольку посчитал, что указы Зеленского не были оформлены в соответствии с законодательством.

"Так называемые законы и указы президента, в том числе о мобилизации, введении ВС, об использовании ВСУ, которые легитимируются под видом законов, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, не являются законами по существу, не являются обязательными к исполнению народом", — сказано в решении суда.

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А ранее Лайф писал, что в новых регионах России начали отменять незаконные украинские приговоры. Так, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях отменили семь обвинительных вердиктов в отношении местных жителей, которые были вынесены украинскими судами.

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