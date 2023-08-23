Снимавших работу ПВО жителей Киева осудили на пять лет условно
На Украине вынесли приговоры четырём жителям Киева, которые снимали работу систем ПВО и размещали видеозаписи в соцсетях и мессенджерах. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, каждого фигуранта осудили на пять лет условно.
"Районными судами <…> обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком от одного до трёх лет соответственно. Приговоры вступили в законную силу", — говорится в сообщении ведомства.
Там также уточнили, что все фигуранты признали свою вину в полном объёме.
Ранее Лайф сообщал, что суд в Киеве приговорил к году условно певицу Инну Воронову, опубликовавшую видео с работой ПВО. Примечательно, что она является бывшей женой киевского бизнесмена Юрия Чернецкого — "киевского Эскобара", задержанного летом 2022 года за продажу кокаина. Он обеспечивал наркотиками высокопоставленных украинских чиновников.
Getty Images / Mustafa Ciftci