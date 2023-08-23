Снимавших работу ПВО жителей Киева осудили на пять лет условно

На Украине вынесли приговоры четырём жителям Киева, которые снимали работу систем ПВО и размещали видеозаписи в соцсетях и мессенджерах. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, каждого фигуранта осудили на пять лет условно.

"Районными судами <…> обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком от одного до трёх лет соответственно. Приговоры вступили в законную силу", — говорится в сообщении ведомства.