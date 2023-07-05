Декольте жены "киевского Эскобара" убедило суд не наказывать её за съёмку работы ПВО слишком строго

Днепровский районный суд Киева приговорил к году условного заключения украинскую блогершу и певицу Инну Воронову за то, что она снимала работу ПВО в мае 2023 года. Такое мягкое по местным законам решение суд принял, ссылаясь на то, что обвиняемая пошла на сделку со следствием и полностью признала вину.