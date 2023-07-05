Декольте жены "киевского Эскобара" убедило суд не наказывать её за съёмку работы ПВО слишком строго
Суд в Киеве приговорил к году условно певицу Воронову, выложившую видео с работой ПВО
Для визита в суд Инна Воронова выбрала платье с глубоким вырезом на груди. Фото © "Страна.ua"
Днепровский районный суд Киева приговорил к году условного заключения украинскую блогершу и певицу Инну Воронову за то, что она снимала работу ПВО в мае 2023 года. Такое мягкое по местным законам решение суд принял, ссылаясь на то, что обвиняемая пошла на сделку со следствием и полностью признала вину.
Примечательно, что Воронова является бывшей женой киевского бизнесмена Юрия Чернецкого — "киевского Эскобара", задержанного летом 2022 года за продажу кокаина. Он поставлял наркотики высокопоставленным украинским чиновникам.
Напомним, что яркая брюнетка с сотнями тысяч подписчиков опубликовала в своих соцсетях видео работы Patriot, после чего нарвалась на массу оскорблений и угроз. В итоге девушке пришлось всё удалять и выкладывать новый ролик — уже с извинениями.