Зеленский до 15 ноября продлил на Украине военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней — до 15 ноября 2023 года — военного положения и мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Они, соответственно, начнут действовать с 18 августа, до того действует предыдущий", — написал нардеп в телеграм-канале.