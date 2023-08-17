Регион

Уведомления отключены

17 августа, 07:49

Зеленский до 15 ноября продлил на Украине военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней — до 15 ноября 2023 года — военного положения и мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Они, соответственно, начнут действовать с 18 августа, до того действует предыдущий", — написал нардеп в телеграм-канале.

В Киеве рассказали, что может разорвать Украину изнутри

В Киеве рассказали, что может разорвать Украину изнутри

Напомним, что военное положение было введено на Украине 24 февраля 2022 года, а затем неоднократно продлевалось. Ранее решение об очередном его продлении поддержала Верховная рада.

Обложка ©

ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров