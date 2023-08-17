Зеленский до 15 ноября продлил на Украине военное положение и мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней — до 15 ноября 2023 года — военного положения и мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Президент подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года. Они, соответственно, начнут действовать с 18 августа, до того действует предыдущий", — написал нардеп в телеграм-канале.
Напомним, что военное положение было введено на Украине 24 февраля 2022 года, а затем неоднократно продлевалось. Ранее решение об очередном его продлении поддержала Верховная рада.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER