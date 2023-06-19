В Киеве рассказали, что может разорвать Украину изнутри

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что выборы на Украине во время военного положения способны привести к разрыву страны. Он отметил, что власти не знают, как провести голосование для почти семи миллионов людей, которые находятся за границей.

По словам Стефанчука, также нет определённой ясности, как организовать надлежащее представительство, явку других граждан в период действия военного положения.

"Если бы выборы во время войны были возможны, это могло бы привести к разрыву государства", — приводит слова Стефанчука издание "Украинская правда".

Осенью на Украине должны пройти парламентские выборы, но из-за введённого режима военного положения проведение голосования в стране невозможно. Действие этого режима регулярно продлевают.