На Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 15 ноября

Верховная рада вновь продлила на Украине действие военного положения и всеобщей мобилизации ещё на девяносто суток, до 15 ноября. Об итогах голосования за внесённый президентом страны Владимиром Зеленским проект рассказал депутат Ярослав Железняк.

"Парламент продлил действие военного положения на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", — отметил он в телеграм-канале, добавив, что "за" проголосовали 334 парламентария из 357.

Такое решение, в соответствии с украинской конституцией, не позволит провести в стране парламентские выборы, ранее назначенные на октябрь текущего года. Их перенесут на другую дату.