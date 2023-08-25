В новых регионах России начали отменять незаконные украинские приговоры

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях отменили семь приговоров в отношении местных жителей, которые были вынесены украинскими судами. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

"Генеральной прокуратурой Российской Федерации проводится работа по отмене политически мотивированных приговоров, вынесенных украинскими судами на территориях новых регионов до их освобождения от оккупации киевским режимом", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, жителей новых регионов признавали виновными за их политические и идеологические убеждения, в том числе за участие в референдумах о независимости Донецкой и Луганской народных республик, защиту охраняемых законом интересов населения и поддержку России. Так, Генпрокуратура РФ поручила городским и районным судам рассмотреть 126 представлений для отмены таких приговоров и восстановления нарушенных прав.

"Семь из них уже удовлетворены. Уголовные производства в отношении граждан прекращены в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, правовые последствия привлечения к уголовной ответственности аннулированы", — уточнили в ведомстве.

А ранее Лайф сообщал, что Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил бойца украинского националистического батальона "Азов"* к 24 годам тюрьмы. Преступник совершал обстрелы села Бердянское с 5 по 14 марта 2022 года, выпустил около 300 осколочно-фугасных мин и повредил здание местной школы.