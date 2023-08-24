Суд в ДНР приговорил азовца* к 24 годам тюрьмы за обстрелы села под Мариуполем

В ДНР вынесли приговор ещё одному бойцу украинского нацбатальона "Азов"*, который в прошлом году обстреливал село под Мариуполем из миномёта.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего националистического объединения "Азов"* Национальной гвардии Украины Максима Онипченко", — говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.

По данным следствия, Онипченко совершал обстрелы села Бердянское с 5 по 14 марта 2022 года. Выпустив в веерном порядке около 300 осколочно-фугасных мин, он разрушил здание местной школы. При этом никто из местных жителей не пострадал, поскольку на местах детонации снарядов их в момент обстрелов не было.

Против Онипченко было возбуждено уголовное дело по нескольким тяжёлым статьям, среди которых "Покушение на убийство двух и более лиц", "Применение в вооружённом конфликте запрещённых методов", а также "Умышленное повреждение чужого имущества". В результате суд приговорил его к 24 годам колонии строгого режима.

Ранее в ДНР осудили двоих членов "Азова"*, которые приказывали обстреливать дома мирных жителей республики. Павел Артёменко и Антон Романюк получили по 24 года колонии строгого режима.