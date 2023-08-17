Обстрелявшие в ДНР жилые дома боевики "Азова"* получили по 24 года колонии

Преступления совершались в период с 27 февраля по 13 марта прошлого года. При отступлении украинских военнослужащих из Сартаны, Калиновки и Талаковки ДНР Артёменко и Романюк приказали обстрелять дома из миномёта калибром 120 мм, чтобы убить людей и уничтожить их имущество. По населённым пунктам произвели как минимум 60 выстрелов, из-за чего пять домов были разрушены. К счастью, люди не пострадали, так как они успели укрыться там, куда снаряды не долетели. Боевикам предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой.