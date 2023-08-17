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17 августа, 14:37

Обстрелявшие в ДНР жилые дома боевики "Азова"* получили по 24 года колонии

Боевики "Азова"* Павел Артёменко и Антон Романюк, которые обстреляли жилые дома в Донецкой Народной Республике весной 2022 года, получили по 24 года колонии. Такой приговор вынес Верховный суд ДНР.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Артёменко и Романюка к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — приводит ТАСС сообщение Главной военной прокуратуры РФ.

Преступления совершались в период с 27 февраля по 13 марта прошлого года. При отступлении украинских военнослужащих из Сартаны, Калиновки и Талаковки ДНР Артёменко и Романюк приказали обстрелять дома из миномёта калибром 120 мм, чтобы убить людей и уничтожить их имущество. По населённым пунктам произвели как минимум 60 выстрелов, из-за чего пять домов были разрушены. К счастью, люди не пострадали, так как они успели укрыться там, куда снаряды не долетели. Боевикам предъявили обвинение в покушении на убийство двух и более лиц организованной группой.

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Ранее украинского военного приговорили к 21 году колонии строгого режима за расстрел юноши, который звонил в Россию из Мариуполя. Преступление было совершено в конце марта 2022 года.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / Николай Тришин

Никита Осипов
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