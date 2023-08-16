Вынесен приговор военному ВСУ, расстрелявшему жителя Мариуполя за звонки в РФ

Украинского военного приговорили к 21 году колонии строгого режима за расстрел юноши, который звонил в Россию из Мариуполя. Такое решение принял верховный суд ДНР, сообщают пресс-службы СК РФ и Главной военной прокуратуры (ГВП).

Уточняется, что речь идёт об украинском солдате Виталии Миненко. Он был стрелком в воинской части А-7037. По данным следствия, преступление было совершено в конце марта 2022 года. Военный на улице Мариуполя остановил молодого человека 2001 года рождения в гражданской одежде и без оружия. Он проверил его мобильный телефон и заметил звонки в Россию. После этого юношу расстреляли из автомата.

По данным СК, молодой человек прятался в подвале школы и вышел на улицу, чтобы позвонить своей матери. Женщина находилась в Донецке. Однако он так и не успел это сделать.

Украинского военного осудили по статьям об убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, а также о жестоком обращении с гражданским населением. Его приговорили к 21 году колонии строгого режима.