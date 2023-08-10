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10 августа, 17:00

В ДНР к 25 годам приговорили боевика "Азова"*, расстрелявшего мариупольца

В России продолжается трибунал над украинскими неонацистами. Так, раскрыт очередной эпизод зверств карателей киевского режима. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил боевика "Азова"* Анатолия Килюшика к 25 годам лишения свободы за убийство жителя Мариуполя, доставлявшего гуманитарную помощь. Об этом сообщает СК РФ.

Расстрелявший мариупольца боевик "Азова"*. Видео © Telegram / Следком

"Приговором суда Килюшику назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворены иски потерпевшей стороны на сумму 20 миллионов рублей", — отметили в ведомстве.

Преступление было совершено 11 апреля прошлого года, когда Килюшик был командиром 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 2-го батальона полка "Азов"*. В день случившегося он находился на боевой позиции, которая была оборудована в одном из домов Мариуполя.

"Украинскими военнослужащими был незаконно задержан и доставлен в расположение вооружённого формирования мужчина, не принимавший участия в боевых действиях и являющийся гражданским лицом. Килюшик получил приказ от вышестоящего командира убить доставленного мирного жителя", — рассказали следователи.

Килюшик у подъезда несколько раз выстрелил в мужчину из пистолета за пророссийские взгляды. Военнослужащий признал вину и раскаялся. Сейчас правоохранители ищут лиц, которые отдавали ему приказы.

Украинского командира будут судить за приказ расстрелять 37 жителей Мариуполя

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Ранее Лайф писал, что аналогичный срок получил морпех ВСУ за зверское убийство мариупольца. Тело бросили в канализационный колодец и подожгли.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Telegram / Следком

Никита Осипов
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