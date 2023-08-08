Сбросил в колодец и поджёг: Морпеха ВСУ посадили в ДНР на 25 лет за зверское убийство мариупольца

В Донецкой Народной Республике вынесли приговор бойцу ВСУ, который жестоко расправился с жителем Мариуполя. По решению суда ближайшие полвека он проведёт в колонии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Приговором суда Михайлову назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении Владимира Орла рассматривается в суде", — говорится на сайте СК.

По данным следствия, военнослужащий 2-й роты 501-го отдельного батальона морской пехоты (воинская часть А1965) 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в марте 2022 года вместе с сослуживцами занимали боевую позицию, оборудованную на территории детского сада в Мариуполе. Туда для опроса был доставлен безоружный житель посёлка Мирный, которому военный нанёс не менее 15 ударов руками и ногами. В итоге от полученных травм он скончался на месте, а его тело бросили в канализационный колодец и подожгли.